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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحديدي: كهربا الأفضل لقيادة هجوم الأهلي أمام الهلال السوداني

صدى البلد

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي سيعطي الفريق حلولا هجومية لكنه لن يدافع بقوة في حال شارك أمام الهلال السوداني.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الهلال السوداني يمتاز بالقوة البدنية، وسيلعب على التحولات السريعة، وكولر يجيد الاعتماد على الثلاثي ديانج وحمدي والسولية في وسط الملعب، وسبق وقدموا أداءا جيدا مع الفريق في مباريات كثيرة".

وأضاف: "عمرو السولية يجب أن يلعب أساسيًا في حالة جاهزيته الكاملة، من أجل الاعتماد على انطلاقات معلول ومحمد هاني.. وقندوسي من الممكن أن يكون ثالثا في وسط الملعب لأن لديه حلول هجومية جيدة".

وأكمل: "يجب أن نحترم الهلال الذي قدم مستوى جيد في دور المجموعات، وهو لديه مجموعة لاعبين محترفين ومدرب أجنبي فلوران إينينيجي الذي يشبه كثيرا بيتسو موسيماني وهو له اسم كبير ومن أبرز الأسماء داخل قارة افريقيا".

وزاد: "اضعف خطوط الهلال حراسة المرمى والدفاع، لكن الوسط والهجوم مميزين، ولديهم عناصر جيدة، يجب أن يركز الأهلي على حرمانهم من الخروج بالكرة، وليس لديهم مدافعين يمتازون بارسال الكرات الطولية، لذلك الضغط مطلوب وبقوة عليهم".

وأردف: "كهربا هو الافضل لقيادة هجوم الأهلي خصوصا أن الهلال سيغلق كافة خطوطه ويلعب بشكل دفاعي مميز، ولذلك أرى أن كهربا مع بيرسي تاو هم الافضل لبدء اللقاء".

واستطرد: "يجب على الأهلي الحفاظ على نظافة شباكه، وياسر ابراهيم انخفض مستواه بشكل واضح في الفترة الأخيرة، لكنه كان جيدا مع انطلاقة الموسم الحالي".

وأتم: "الهلال سيغلق المباراة تماما ويجب على الأهلي استغلال كافة الطرق للوصول إلى المرمى واستغلال الكرات الثابتة والعرضية وانطلاقات اللاعبين على الاطراف، وهناك عناصر مميزة في اللعب بالرأس، والهدف المبكر سيكون حل سحري للفوز بالمباراة".

الأهلى كهربا موسيمانى بيتسو موسيماني الهلال السوداني النادي الأهلي عمرو السولية

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