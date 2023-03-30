عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيدفيد يرفض العودة للأهلي رغم انتهاء إعارته نهاية العام.. شوبير يكشف الحقيقة

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما يتردد عن وجود خطأ في عقد إعارة كريم نيدفيد لاعب الأهلي لصالح نادي فيوتشر، ورفض اللاعب العودة للأهلي عقب انتهاء فترة إعارته.


وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورتس وان، إن ما يتردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود خطأ في عقد إعارة كريم نيدفيد مع فيوتشر غير صحيح، والصحيح أن اللاعب كان معار لمدة عام واحد فقط ووسط فترة إعارته طلب الأهلي شراء محمد عبد المنعم وكان رد فعل إدارة فيوتشر أنهم يرغبوا في تجديد إعارة نيدفيد عام آخر وهذا ما حدث.

وتابع: الأهلي لم يرفض تجديد إعارة اللاعب عام آخر، التي ستنتهي مع نهاية هذا الموسم وسيعود اللاعب تلقائياً للأهلي دون جدال، إلا إذا وصل مجلس إدارة الفريقين لاتفاق آخر.

وأضاف شوبير أن، ما يتردد أن كريم نيدفيد يرفض العودة للأهلي أيضاً عار تماماً من الصحة، واللاعب ينتمي للقميص الأحمر، وانضباطه وظهوره بشكل مميز تجعل له الحق في العودة والمشاركة.

الأهلى كريم نيدفيد الإعلامي أحمد شوبير أون تايم سبورت مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن قبل اجتماع البنك المركزي

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر انهيار أسعار الدواجن والبانيه

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن قبل اجتماع البنك المركزي

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الأكوادور

السعودية تحذر مواطنيها بسبب الطقس في المدينة المنورة

تراجع 22 جنيها| أسعار الدواجن والبانيه في الأسواق

أنا مُسرفة جدًا.. منة فضالي: رفضت تجميد بويضاتي.. وارتبطت بواحد وصرفت عليه|فيديو

إعلان جداول الامتحانات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس |صور

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال بعد اقتحام جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 منتجات للعناية الشخصية يجب أن يمتلكها كل رجل

للأذكياء .. هل يمكنك اكتشاف الباندا بين جنود الحرب خلال 11 ثانية ؟

نشرة المرأة و الصحة|طفل يصاب بمرض خطير في رأسه....ملابس مي عمر في علاقة مشروعة تثير الجدل

الخروج للضرورة القصوى| العاصفة خلال ساعات وسرعتها 60 كيلو.. والأرصاد تحذر هؤلاء!

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ