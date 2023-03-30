قنبلة موقوتة| أستاذ أورام يحذر من استخدام الكاتيل الكهربائي

رد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، على السؤال :"هل الكاتيل الكهربائي أو الغلاية الكهربائية خطر على صحة الإنسان وخاصة للكلى والكبد".



وقال محمد عز العرب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري افندي، المذاع عبر قناة المحور، إن :"كثرة استخدام الكاتيل أو الغلاية الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى أخطار جسيمة، ولابد من أخذ النصائح الطبية اللازمة لهذا الأمر".



وأضاف الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، أن في استخدام الكاتيل تفاعل الماء مع الألومنيوم والنيكل من الممكن أن يحدث تفاعل وذوبان للمعادن، والتي لا يمكن التخلص منها داخل الجسم.

غلي المياه مرة واحدة

وتابع الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، أنه لابد من استخدام غلي المياه مرة واحدة، مع تنظيفه صحيا من خلال استخدام ماء دافئ، ويجب وضع عليه قليل من الليمون أو الخل، يتم غسله مرة كل يوم أو يومين على الأقصى.

