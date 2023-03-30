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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حدث في 8 رمضان|غزوة تبوك.. ومولد جعفر الصادق.. وانتصار المسلمين في قرطبة

صدى البلد

حدث في 8 رمضان..  يعتبر أبرز ما حدث في الثامن من شهر رمضان هو غزوة تبوك عام 9هـ فى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وبداية ولاية السلطان السلجوقي "ألب أرسلان"، بعد وفاة عمه السلطان "طغرل بك"، وذلك فى عام 455 هـ.

*وحدث في الثامن من رمضان عام 83 هـ مولد الإمام جعفر بن مُحَمّد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، المعروف بـ "جعفر الصادق"، فى المدينة وهو من كبار التابعين، أحد الأئمة المجتهدين، اشتهر بالتبحر فى الفقه مع معرفة واسعة بعلم الكيمياء المنورة.

وكان الإمام جعفر من أعظم الشخصيات ذوى الأثر فى عصره وبعد عصره، وجمع إلى سعة العلم صفات كريمة اشتهر بها الأئمة من أهل البيت، كالحلم والسماحة والجلد والصبر، فجمع إلى العلم العمل وإلى عراقة الأصل كريم السجايا، وظل مقيمًا فى المدينة مرجعًا لطلاب العلم حتى توفِّى فى شوال من سنة (148هـ= 765م)، ودفن فى البقيع مع أبيه وجده.

*وفى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك عام 164 هـ للعام الميلادى 684، عاد جيش المسلمين إلى قرطبة ظافراً، بعد انتصاره على جيش شارلمان.

وقاد جيش المسلمين صقر قريش عبد الرحمن الداخل الأمير الأموى الذى أقام دولة الأندلس الإسلامية وكان قد نمى إلى علمه أن شارلمان يُعدّ رجاله للقتال، بنيّة القضاء على الخلافة الإسلامية، استعد الفرنجة وعبر بهم شارلمان الجبال ليُباغت المسلمين، لكن وعورة الطريق وخطورة الجبال أوقعت المئات من رجاله. وعند منعطف ظاهر قرطبة التقى بجيش المسلمين الذين أجبروهم على الرجوع من حيث أتوا.

*فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك لعام 273 هـ دُفن الإمام الحافظ والمحدّث ابن ماجة، وقد توفى عن أربعة وستين عاماً، وابن ماجة هو مصنف السنن والتاريخ والتفسير. وقد قال فيه الحافظ الذهبى فى وصفه: كان ابن ماجة حافظاً ناقداً صادقاً وواسع العلم.

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