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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقامة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني غدا

الأهلي
الأهلي

يعقد فى الثامنة من مساء غد الجمعة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني والمقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على الزى الذى سوف يرتديه كل فريق ، بالإضافة إلى موعد وصول الفريقين للملعب وكافة الامر التنظيمية المتعلقة بالمباراة .

وفرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي نظاماً صارماً قبل 48 ساعة فقط من مواجهة الهلال السوداني الصارمة المقرر لها مساء بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين في مباراة السبت لضمان التأهل لدور الــ8 ، حيث يتصدر صن داونز جدول الترتيب ب11 نقطة يليه الهلال ب10 نقاط ثم الأهلي ب7 نقاط وأخيرا القطن بلا رصيد.

ومن المقرر أن يكتمل عقد الفريق بشكل كامل في مران اليوم بمشاركة اليو ديانج وبيرسي تاو بعد وصولهما من معسكرات منتخبات بلادهما مالي وجنوب أفريقيا، بينما أنخرط رباعي المنتخب الإوليمبي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمد أشرف ومعهم سباعي المنتخب الوطني محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي ومروان عطية واحمد عبدالقادر ومحمود كهربا بجانب علي معلول في مران الأمس.

 

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