عبد المجيد: ورش عمل وندوات لإزالة صعوبات اعتماد المؤسسات الصحية

قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، إنه في إطار التعاون بين الغرفة وهيئة الاعتماد، والاستمرار في نشر الوعي الخاص باعتماد المؤسسات الصحية تمهيدًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم عقد اجتماع بين مجلس إدارة الغرفة والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، من أجل الاستمرار في التعاون المشترك بين هيئة الاعتماد والغرفة في تعريف محافظات مصر المختلفة بمشروع التأمين الصحي الشامل وبمعايير هيئة الاعتماد في اعتماد المؤسسات الصحية المختلفة.

وعقدت غرفة الرعاية الصحية اجتماع مجلس إدارة برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، وحضور كل من الدكتورة غادة الجنزوري، وكيل الغرفة، والدكتور أحمد ماضي أبو العزائم، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هشام ماجد، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد نزيه أبو راس، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد لطفي، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد عز الدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور عماد شنودة، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور عمرو حمزة، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد حبلص، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومصطفى الأسمر، عضو مجلس إدارة الغرفة، و أمل حسن، مدير عام الغرفة.

وأوضح الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية، في تصريحات صحفية اليوم، الخميس، أنه سيتم تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المختلفة بالتعاون بين الغرفة وهيئة الاعتماد والرقابة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سبق وتم تنظيم ورش مشابهة في 6 محافظات، وسيتم استكمال عقد الورش والندوات عقب إجازة عيد الفطر، موضحًا أنه تم خلال الورش السابقة مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصحية بما يخص الاعتماد.

وأضاف "عبد المجيد"، أن اجتماع الغرفة مع رئيس هيئة الاستثمار المهندس حسام هيبة، بحضور الدكتور هشام زكي، رئيس هيئة التراخيص للمؤسسات الصحية غير الحكومية، يأتي في إطار التعاون بين الغرفة ووزراة الصحة وهيئة الاستثمار، بهدف التغلب على معوقات وعقبات الاستثمار في القطاع الصحي وجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في القطاع، وتوفير فرص استثمارية في القطاع الصحي وتوفير خريطة استثمارية بالمشاريع المتاحة بالقطاع الصحي وتسهيل عملية منح التراخيص والحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصحية، كاشفًا أنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة الاستثمار علي عقد العديد من اللقاءات الفترة القادمة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لدعم الاستثمار الصحي في مصر.

على جانب آخر، أعلن رئيس الغرفة تلقي الغرفة دعوة للمشاركة في مؤتمر السياحة العلاجية السودانية، وتم طرح الأمر على جميع أعضاء الغرفة لمن يرغب في المشاركة بالمؤتمر، مؤكدًا أن المؤتمر سيتيح للمشاركين التعرف على احتياجات السودان من الخدمات الصحية وطرح البرامج المختلفة للتعاون بين القطاع الخاص المصري والقطاع الصحي السوداني في مجالات “التدريب، وتبادل الخبرات، والسياحة العلاجية وانتقال المرضى السودانيين للعلاج في المراكز الصحية المصرية”.

وأوضح أن المؤتمر ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 11 - 13 مايو المقبل، معربًا عن أمله في مشاركة قوية من قبل الشركات المصرية في هذا المؤتمر، والذي يعد فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين مصر والسودان في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

