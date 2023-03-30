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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مكافآت الهلال السوداني للفوز على الأهلي

فرج عامر
فرج عامر

كتب المهندس فرج عامر تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عامر :"رئيس نادي الهلال السوداني رفع مكافإة الفوز علي الاهلي في مباراتهما معا في تصفيات بطولة افريقيا لابطال الدوريفي استاذ القاهرة السبت القادم ٩ مساء  الي ١٥ الف دولار لكل لاعب بدلا من ٥ الاف دولار وذلك في حالة الفوز"

 

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر بعد غد السبت مع نظيره الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة، بينما يستضيف صن داونز فريق القطن الكاميروني في الجولة ذاتها بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

ويتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.

أخبار فرج عامر المهندس محمد فرج عامر

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