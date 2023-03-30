المصري البورسعيدي يوجه رسالة دعم للخطيب ويتمنى الشفاء له

أعرب مجلس إدارة النادى المصرى عن تمنياته لرئيس الأهلي محمود الخطيب بالشفاء العاجل وتخطي محنتة الصحية الحالية.



وعبر الموقع الرسمى للنادى نشرت إدارة النادى البورسعيدى ما يلي:

مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ، يتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، داعين المولى عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما.



