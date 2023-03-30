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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طرح خضروات وفاكهة بأسعار مخفضة بمنافذ مجلس مدينة الخارجة بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، استمرار طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة فى منفذ الوحدة بحى البساتين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ الوحدات المحلية لضبط الأسعار، وهو ما ساهم بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة وكسر ظاهرة احتكار التجار لأسواق الخضروات والفاكهة وأدى لتخفيض الأسعار بصورة كبيرة.

كما طرحت الوحدة المحلية أسماك طازجة واردة من مفيض باريس بسعر 22,5 جنيه ودواجن بسعر 90 جنيها بمنافذ الوحدة المحلية لمركز الخارجة ومديريتى الزراعة والطب البيطرى ومنافذ متنقلة بالأحياء، وقام مديرو عموم المديريات بمتابعة أعمال تجهيز وبيع الدواجن الطازجة تحت إشراف مديرية الطب البيطرى والتموين والزراعة ورئيس مركز الخارجة.

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وكانت محافظة الوادى الجديد، أطلقت مبادرة تكافلية طوال شهر رمضان على مستوى كافة مراكز المحافظة الخمسة، وذلك لدعم الأسر الفقيرة والاكثر احتياجا وصرف كوبونات للأسر الأكثر احتياجًا بتخفيضات 50% على الأسعار طوال شهر رمضان، كما قرر المحافظ منح تجار الجملة شوادر مجانية للمبادرات خلال شهر رمضان مقابل خفض الأسعار للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأكثر احتياجا وتحقيق الاستقرار فى أسعار السلع الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك.

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