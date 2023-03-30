أغنية اعلان طلعت مصطفى لعمرو دياب الأولى على أنغامى

أعلن الشاعر الغنائى تامر حسين عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك أن أغنية عمرو دياب ( تعالى ) التى كتب كلماتها تصدرت الصدارة على موقع انغامى وجاء ترتيبها الاول متفوقة على جميع الاغانى .

جاء ذلك بعد تصدر إعلان مدينتي الجديد للنجم عمرو دياب التريند على تويتر، وحققت أغنية "تعالى" نسب مشاهدات تقدر بمئات الآلاف بعد طرحها بساعات قليلة على فيس بوك ويوتيوب.

وأشاد الجمهور العريض للهضبة عمرو دياب بأغنية "تعالى مدينتي" ، كما أشادوا بجودة الاعلان وما تضمنه من استعراضات فنية مبهجة ومناظر أرض الواقع لأهم معالم مدينتي مثل الأوبن آير مول ونادي مدينتي وملاعب جولف مدينتى..

وأنغامي هي منصة البث الموسيقي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مكتبتها ملايين الاغانى العربية والأجنبيّة