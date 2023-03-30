هالاند يغيب عن مران مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول

غاب النجم النجم إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مران فريقه اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة ليفربول المرتقبة في الدوري.



وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "قبل مواجهة ليفربول.. هالاند يغيب عن تدريبات مانشستر سيتي"



ويستضيف نادي مانشستر سيتي، نظيره ليفربول، مساء يوم السبت، في المباراة التي تقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، متأخرا بفارق 8 نقاط عن آرسنال المتصدر.



فيما يحتل ليفربول المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن برايتون وبرينتفورد على التوالي.