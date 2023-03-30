صدمة.. شاهد أول رد فعل من نسرين أمين على حلقة "رامز نيفر إند"

علقت الفنانة نسرين أمين، على حلقة رامز جلال التي وقعت ضحيته في برنامج المقالب "رامز نيفر إند" الذي يقدمه في شهر رمضان على قناة "إم بي سي مصر".



ونشرت نسرين أمين صورة من البرنامج عبر حسابها علي فيسبوك وعلقت با ايموشن الصدمة "🫣" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات "



برنامج "رامز نيفر إند" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، ويُشارك فيه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحقق برومو البرنامج مُشاهدات وأرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.