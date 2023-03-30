جزمة الصعايدة فوق راسي.. تامر أمين: تصريحاتي عنهم ذلة لسان

علق الإعلامي تامر أمين، على تصريحاته السابقة عن أهل الصعيد والريف، وحقيقة سعيه إلى "التريند"، قائلًا: "مكنش فيها تريند خالص.. دي كانت ذلة لسان، واعتذرت 3 مرات، والناس عرفت صدق النوايا لدي".

وأضاف تامر أمين خلال حواره، مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "النهار والمحور"، :"المعني في بضع الأحيان، قد يكون فيه إساءة، وعشان كدا، مكنش عندي مشكلة إني أقول لهم، حقكم وجزمتكم على رأسي، ومفيش مجنون يعادي أهله في الصعيد".





ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.