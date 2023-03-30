مادلين طبر: بحب الرجالة السُمر لهذا السبب.. فيديو

كشفت الفنانة مادلين طبر، عن المواصفات التي تعشقها في الرجل، موضحة أنها تحب الرجال أصحاب البشرة السمراء، نظرا لأن والدها كان ذو بشرة سمراء.

وأضافت مادلين طبر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حياتي مليئة بالأحداث الجميلة والمؤلمة، موضحة أنها عاشت طفولة تحل الكثير من الفرح بقريتها الجبلية إهدن بلبنان.

تابعت الفنانة مادلين طبر،: "تعلمت من والدي قوة الشخصية واتخاذ القرارات الحاسمة والشجاعة وكان وسيم وذو بشرة سمراء لذلك فأن أحب الرجال السُمر، موضحة أن والدها كان سي السيد في البيت نظر لطبيعة عمله العسكرية كان يمتاز بالحسم وحاد جدا في تعامله لذلك تعلمت منه تحمل المسئولية.

وأوضحت أنها عاشت طفولة كلها شقاء وتعب لأنها تكبر أشقائها فكانت بمثابة الأم لهم، فلم تكن حياتها سهلة، وكنت متفوقة دراسيا ودائما تحصد المركز الأول.

