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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تاريخي يكفيني.. مادلين طبر تعتذر عن المشاركة بمسلسلي ام البنات وتعويذه رشيدة

مادلين طبر
مادلين طبر

في مفاجأة من العيار الثقيل، اعتذرت الفنانة مادلين طبر، عن المشاركة في عمليين دراميين 
وهما ام البنات وتعويذه رشيدة.


 وقالت على صفحاتها الاجتماعية انه موسم الاعتذارات عندي، اعتذرت عن ام البنات للمنتج ا.محروس المصري اخراج ا. عبد العزيز حشاد.

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واعتذرت أيضا عن بطولة بطوله تعويذة رشيدة بدور رشيدة للمنتج والمخرج  ا.حاتم صلاح
لانى مش هاجي على نفسي باي حاجه فنيه مش مكتملة العناصر اخراجا نصا انتاجا  كاست ممثلين ومعنويا وماديا التوليفة  كلها،  ان لم تكتمل من وجهة نظري، فالأفضل  مع كل الاحترام الانسحاب .. تاريخي بيكفيني".

يذكر ان الفنانة مادلين طبر شاركت في فيلم نبيل الجميل بطوله محمد هنيدى ونور ومحمد سلام ورحمه احمد تأليف امين جمال ومحمد محرز واخراج خالد مرعي.


تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور  و مادلين طبر ورحمه أحمد.

الفنانة مادلين طبر مادلين طبر تعويذه رشيده أم البنات نبيل الجميل

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