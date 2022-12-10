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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مادلين طبر: محمد هنيدي فنان عبقري وسوي نفسيا .. فيديو

مادلين طبر
مادلين طبر

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها عاشت في مصر لمدة 30 عاما، ولهذا تتحدث اللهجة المصرية بطلاقة، معربة عن رغبتها في تقديم دور كوميدي، معلنة أن دورها بفيلم نبيل الجميل مع الفنان محمد هنيدي والذي سيطرح الفترة المقبلة سيكون جديدا على جمهورها.

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مادلين طبر تروج لفيلم نبيل الجميل

وأعربت طبر، خلال لقاء خاص عبر فضائية "الحدث اليوم"، عن سعادتها لتقديم عمل فني مع الفنان محمد هنيدي، قائلة: "هنيدي فنان عبقري، وسوي نفسيا، وبيساعد كل فريق العمل، ودوري في الفيلم مفاجأة"، والفيلم من اخراج خالد مرعي.

وأضافت الفنانة مادلين طبر، أنها تعلمت من العمل مع الفنان محمد هنيدي ألا تبذل مجهودا للظهور بشكل كوميدي، لافتة إلى أنها قدمت مسرح لأول مرة عندما كانت في الجامعة.

وكشفت الفنانة مادلين طبر، سر حفاظها على جمالها، مشيرة إلى أنه كلما تقدم العمر بالشخص يجب أن يذهب لطبيب تجميل للمساعدة في الظهور بشكل جيد.

وأشارت طبر، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رمضان رفيع ببرنامج "يلا نحلم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنه يمكن الاستفادة من الوسائل الحديثة في عالم التجميل ولكن في حدود المعقول، حيث هناك أشخاص تغير شكلهم، مضيفة: "في ناس مش عارفين يتكلموا من صعوبة الحاجات اللي عملوها".

وقالت إنها لا تشرب سجائر، ولا كحوليات، وتتبع نظام حياة متزن، مضيفة: "معنديش مبالغات أحرق جسمي فيها.. وأكيد هوصل ليوم ووشي هيسلم"، لافتة إلى أنها من مواليد برج الحوت، وتجيد الطبخ، مضيفة: "أنا مخلفتش ولكن أولاد أختي زي أولادي".

مادلين طبر الفنان محمد هنيدي الفنانة مادلين طبر عالم التجميل فضائية الحدث اليوم

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