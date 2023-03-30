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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. قرار هام من البنك المركزي بشأن الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

 قال البنك المركزي العراقي إنه تم تحرير  القيود على مبيعات الدولار، مضيفا :ونستطيع بيع أي كمية ما دام هناك طلب حقيقي عليه".

وأضاف المركزي العراقي :  لا نحتاج لتأسيس مصارف جديدة في الوقت الراهن أو المستقبل.

وتابع البنك المركزي العراقي: الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيختفي تدريجيا.

وكان مصرف الرافدين أعلن اليوم ، الخميس، إطلاق الدفعة السادسة من السلف المخصصة للمتقاعدين المدني والعسكري عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.
 
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه "تم منح وجبة سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار".
 
وأضاف، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ المتقاعد عبر رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن يستكمل الإجراءات كافة لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي إليها"، داعيا المتقاعدين إلى "مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لاستلام السلفة".
 
وتابع البيان، أن "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بمصرف الرافدين"
 

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