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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. فراخ وكفتة وأرز.. المدن الجامعية بحلوان تكشف وجبات الإفطار للطلاب.. مد فترة التقديم الإلكتروني في المدارس الرسمية الدولية حتى 15 أبريل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إفطار جماعي لأطفال مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم بمدينة ملاه كبرى

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر حفل إفطار جماعيا للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد ١٥٠ فردا من أسر أطفال مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بملاهي زيد بارك بمدينة ٦ اكتوبر بمشاركة طلاب أسرة من أجل مصر .

تمريض حلوان: امتحانات الميد تيرم 2 أبريل وتعقد حضوريا

أعلنت جامعة حلوان بدء امتحانات الميد تيرم للقصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ بأغلب كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية من كورونا.

مد فترة التقديم الإلكتروني في المدارس الرسمية الدولية حتى 15 ابريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرا سارا لجميع اولياء الامور الراغبين للتقديم لأبنائهم في المدارس الرسمية الدولية بالعام الدراسي القادم .

افتتاح أول 4 مدارس في المجمع التعليمي بالقرية الكونية .. سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم افتتاح أول 4 مدارس في المجمع التعليمي بالقرية الكونية  خلال شهر سبتمبر المقبل.

فراخ وكفتة ورز.. المدن الجامعية بحلوان تكشف وجبات الإفطار للطلاب

أعلنت ادارة المدن الجامعية بجامعة حلوان عن تفاصيل وجبات الافطار بالمطعم المركزي   للطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة المقرر تقديمها طوال شهر رمضان للطلاب وفقا لجدول محدد . 

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