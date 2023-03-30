أسامة المندوه: حرب أكتوبر أشرف معركة خاضتها مصر في التاريخ الحديث.. فيديو

أكد الفريق أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أنه لا يمكن أن ننسى شهداء مصر، الذين خاضوا 5 حروب في تاريخ تاريخ مصر، كما أنه لا ننسى الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في مواجهة الإرهاب.

وقال أسامة المندوه، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن حرب أكتوبر أشرف معركة خاضتها مصر في التاريخ الحديث، مؤكدا أن الشعب المصري ضحى من أجل الوصول لنصر أكتوبر.

وتابع وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أن هناك 80 ألف مقاتل عبروا قناة السويس بعد 8 ساعات من بدء الحرب.

الحرب والنصر

وأشار أسامة المندوه إلى أن نكسة 67 كانت أصعب فترة في تاريخ مصر، مؤكدا أن قرار الشعب المصري بعد النكسة كان الحرب والنصر.