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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حكايات رمضاية يرويها سمير عمر.. سكاي نيوز عربية تطلق أحدث برامجها على منصاتها الرقمية

صدى البلد

حكايات رمضانية هو عنوان أحدث البرا مج التي أطلقتها قناة سكاي نيوز عربية على منصاتها الرقمية ، البرنامج من تقديم مدير مكتب القناة في القاهرة سمير عمر ، ويعرض من خلال أسلوب الرواية التليفزيونية للمحات من تاريخ مصر الثقافي والفني .


وتناولت الحلقة الأولى من البرنامج التي حملت عنوان، أم كلثوم حين يجتمع العرب عدة مشاهد من تاريخ سيدة الغناء العربي أم كلثوم وكيف أنها كانت الصوت الذي يجتمع عليه العرب ويطرب لسماعه ، ويعرض سمير عمر في أولى حلقات البرنامج قصة تأليف وتلحين أغنية هذه ليلتي للشاعر اللبناني جورج جرداق وتلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب ، كما يروي قصة تعارف كوكب الشرق على الأمير الشاعر عبد الله الفيصل الذي غنت أم كلثوم من أشعاره أغنيتي ثورة الشك ومن أجل عينيك .


واستعرضت الحلقة قصة الحفل التي أقامتها السيدة أم كلثوم في السودان أواخر عام 1968 ، وكيف اختارت قصيدة الشاعر السوداني الهادي آدم " أغدا ألقاك " لتشدو بها بعد زيارتها السودان 
الحلقة تناولت كذلك قصة الحفل الذي أقامته أم كلثوم في حي الدرب الأحمر في رمضان عام 1954 لجمع التبرعات لتنفيذ مشروع الساحة الشعبية لخدمة أبناء الحي، ويعرض البرنامج يوم الأربعاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

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