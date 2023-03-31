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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدعي العام لمانهاتن يستعد لاستدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مصادر، أن المدعي العام لمانهاتن سيستدعي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمثول أمام المحكمة لتوجيه اتهامات في الأيام المقبلة.

وقالت “نيويورك تايمز”، إنه “سيتم إعلان الاتهام في الايام المقبلة. بحلول ذلك الوقت، سيطلب المدعون العاملون لدى المدعي العام في مانهاتن، من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المثول أمام المحكمة لتوجيه تهم لا تزال مجهولة حتي الآن”.

ومنذ قليل، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأنه تم توجيه اتهامات للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في نيويورك بعد تحقيق بشأن دفع أموال لنجمة إباحية.

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وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن هيئة المحلفين الكبرى صوتت في صالح توجيه الاتهامات لـ ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن مدعي عام مانهاتن، ألفين براج، يحقق في شراء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صمت امرأة ثانية كان على علاقة معها.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن المرأة التي يحقق بشأن علاقتها مع ترامب، هي عارضة أزياء تدعى كارين ماكدوجال.

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