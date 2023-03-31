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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف الدروس المنهجية بمساجد شمال سيناء خلال شهر رمضان

الدروس المنهجية في
الدروس المنهجية في مساجد سيناء

 


عُقدت الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظة شمال سيناء، والتي يتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم التفسير والحديث والفقه والعقيدة والأخلاق والسيرة النبوية، في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة
وسط إقبال منقطع النظير، وإشادة بجهود وزارة الأوقاف وبرامجها المتنوعة والمتعددة.

 

المنبر الثابت:

 

كما  واصل علماء الأوقاف والأزهر  رسالتهم عبر برنامج (المنبر الثابت) في شهر رمضان
وسط إقبال والتفاف جماهيري منقطع النظير.للاستماع إلى الدروس الدينية المتنوعة ،والاستماع إلى التفسير لعلمي لبعض الآيات  والإجابة على الاستفسارات من جانب الحضور حول القضايا الفقهية والأمور الحياتية .  

 

وأكد عدد من رواد المساجد أن الأوقاف حرصت على تكثيف برامجها في شهر رمضان للحصول على جرعة إيمانية متميزة في شهر النفحات والبركات.
 

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