أحمد زاهر : وقت مرضي كنت مستسلم للموت

حل الفنان أحمد زاهر، ضيف حلقة جديدة من حلقات برنامج " The Nine Show " للإعلامية دعاء صلاح والذى عرض على قناة الشمس.



صرح الفنان أحمد زاهرأنه كان يريد أن ينجب ولد من أول ولادة لزوجته ولكن ربنا رزقه ببنات قائلا..كان نفسى أخلف ولد وفى بنتى الاخيرة أعتقدت إنها ولد وحضرت لها إسم يونس ولكن ربنا اراد انها تكون بنت.

تحدث زاهر عن فترة مرضه قائلا: حسيت بيأس عندى مرضي بالغدة وقولت خلاص انتهيت وبموت وقعدت 3 سنين في البيت من غير شغل،وطلقت مراتى بسبب مرضى.



وتابع زاهر قائلا:انا كنت 185 كيلو وكنت وقتها عايز أموت ،ووقتها كنت عايز ابعد عن مراتي وبناتي ورفضت العلاج ومستسلم الموت ،وفى هذه الفترة أصدقائي المقربون محدش سأل عنى 3 سنين .



وأضاف : أى فنان بشتغل معاه وبنجح مش بيحب يشتغل معايا تانى ،فى ناس بتغير ومش بتحب تشتغل معايا لاكل الجو منهم .

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برنامج " The Nine Show " من تقديم الاعلاميه " دعاء صلاح" ويشاركها الاعلامى " احمد صلاح " يذاع يوميا فى رمضان فى تمام الساعه التاسعه مساء على قناة الشمس ، وهو برنامج فنى يجمع باقة كبيرة من نجوم الفن ومنهم ..نيللى كريم ، ريهام عبدالغفور، هاله صدقى ، ايتن عامر ، وفاء عامر ، محمود الليثى ، حمدى الميرغني شيماء سيف وغيرهم.