عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر : وقت مرضي كنت مستسلم للموت

أحمد زاهر
أحمد زاهر

حل الفنان أحمد زاهر، ضيف حلقة جديدة من حلقات برنامج " The Nine Show " للإعلامية دعاء صلاح والذى عرض على قناة الشمس.


صرح الفنان أحمد زاهرأنه كان يريد أن ينجب ولد من أول ولادة لزوجته ولكن ربنا رزقه ببنات قائلا..كان نفسى أخلف ولد وفى بنتى الاخيرة أعتقدت إنها ولد وحضرت لها إسم يونس ولكن ربنا اراد انها تكون بنت.

بسبب خلافاتهما.. موقف أحمد زاهر من مشاركة ابنته في مسلسل غادة عبدالرازق

ملابس غريبة.. ليلى أحمد زاهر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

تحدث زاهر عن فترة مرضه قائلا: حسيت بيأس عندى مرضي بالغدة وقولت خلاص انتهيت وبموت وقعدت 3 سنين في البيت من غير شغل،وطلقت مراتى بسبب مرضى.


وتابع زاهر قائلا:انا كنت 185 كيلو وكنت وقتها عايز أموت ،ووقتها كنت عايز ابعد عن مراتي وبناتي ورفضت العلاج ومستسلم الموت ،وفى هذه الفترة أصدقائي المقربون محدش سأل عنى 3 سنين .
 

وأضاف : أى فنان بشتغل معاه وبنجح مش بيحب يشتغل معايا تانى ،فى ناس بتغير ومش بتحب تشتغل معايا لاكل الجو منهم .

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا 

برنامج " The Nine Show " من تقديم الاعلاميه " دعاء صلاح" ويشاركها الاعلامى " احمد صلاح " يذاع يوميا فى رمضان فى تمام الساعه التاسعه مساء على قناة الشمس ، وهو برنامج فنى يجمع باقة كبيرة من نجوم الفن ومنهم ..نيللى كريم ، ريهام عبدالغفور، هاله صدقى ، ايتن عامر ، وفاء عامر ، محمود الليثى ، حمدى الميرغني شيماء سيف وغيرهم.

احمد زاهر الفنان أحمد زاهر The Nine Show دعاء صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

عودة الليالى شديدة البرودة| مفاجأة غير متوقعة فى حالة طقس الأيام المقبلة

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

موضوعات متعلقة

سوق الكانتو الحلقة 8.. خروج أمير كرارة من السجن وجده يطرده

عرض الفيلم التسجيلي "أبو سمبل.. قدس الأقداس" بالسفارة الإيطالية

الصفارة الحلقة 8.. أحمد أمين يحاول الهروب من شخصية البلطجي

وعود سخية الحلقة 7 .. الحرب تشتعل بين حنان مطاوع وسلوى خطاب

عمرو الشاذلي يتعاون مع عبد الباسط حمودة في أغنية جديدة

أحمد العوضي : حلقات ضرب نار محدش يقدر يتوقعها .. ڤيديو

سوق الكانتو الحلقة 7 .. تطور علاقة أمير كرارة ومي عز الدين

الصفارة الحلقة 7 .. أحمد أمين يتحول إلى بلطجي ويعود لنقطة البداية

ترشيحاتنا

مدعي عام مانهاتن: تواصلنا مع محامية ترامب لتنسيق تسليم نفسه للتحقيق معه

اهربوا للملاجئ .. انفجارات عنيفة تهز زابوريجيا وتحذير عاجل من السلطات الأوكرانية

إطلاق كثيف للنيران بالسعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة ومنه فضالي تكشف لأول مرة كواليس تعرضها للاختطاف

رأي عام يستضيف سهرة رمضانية وإنشاد دينى لفرقة الحضرة الصوفية

صلاة تجعل بيتك يشع نورا فى رمضان يراه أهل السماء.. لا تتركها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

انتشار موضة الكروب توب على الملابس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

ضمن قائمة اليونسكو للتراث.. حكاية قرية فوق السحاب لا تصلها الأمطار

أقوى من الأدوية.. مشروب رمضاني يعالج الإمساك فورا

فيديو

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ