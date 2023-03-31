بركات يوجه نصيحة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

وجه محمد بركات نصيحة للاعبي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن لاعبي الأهلي مطالبون بالتركيز الشديد ومحاولة هز الشباك واستغلال الفرص التي تسنح لهم والهدوء في هذه المواجهة المرتقبة.

وأشار إلى أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز والتاريخ في صالحه والقدرات الفنية للاعبيه تصب في مصلحته أيضاً موضحاً أن الفريق الأحمر تقف خلفه جماهير متعطشة لتحقيق الانتصارات وتصنع دائماً الفارق.