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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كنا نستحق الهزيمة .. تعليق مثير من فرج عامر على أداء لاعبي سموحة

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على نتيجة المباراة أما النادي الإسماعيلي، عبر حسابه على  موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: النهاردة  كنت اعلم ان المباراة بين سموحة والاسماعيلي سوف تكون صعبة ولكن لم اكن اتصور ان يظهر لاعبي سموحة بهذا الشكل، طبعا غياب شريف رضا ، وحسين فيصل واحمد مصطفي ودوكو دودو وصديق اوبولا   ، وهم اعمدة فريق سموحة طبعا لهم دور اكتر منمؤثر ، لكن باعيو لاعب تونس الدولي لم تكتمل لياقتة  بعد والكابتن احمد سامي اضطر لاشراكة في غير مكانة وايضا لاعبين كثر اضطر انيلعبهم في غير اماكنهم اضطراريا للنقص الرهيب في الفريق، ولكن كنا نستحق الهزيمة.

 

 

حقق فريق الإسماعيلى فوزا كبيراً على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الخميس، على استادالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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