بركات: خروج السنغال من سباق التأهل للأولمبياد مفاجأة.. والمشوار لا يزال صعبا

أكد محمد بركات أن خروج المنتخب السنغالي من سباق التأهل لأولمبياد باريس 2024 مفاجأة مدوية بالنسبة له.



وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه شاهد منتخب السنغال ويعلم تماماً قدرات لاعبيه وامتلاكهم السرعات والأداء المميز.



وأوضح أن كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً تشهد العديد من المنتخبات المميزة والتي تملك أيضاً طموح التأهل.



وتوقع بركات تواجد المنتخب الأولمبي على رأس مجموعة مع المغرب وفقاً للمعطيات ومعايير تقييم الاتحاد الأفريقي الذي لم يعلن بعد عن موعد وآلية القرعة الخاصة بالبطولة التي تستضيفها المغرب.