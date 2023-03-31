بالعباءه السوداء .. سارة سلامة تخطف الأنظار في كواليس مسلسل الأجهر

نشرت الفنانة سارة سلامة، صورًا لها من كواليس مسلسل الأجهر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام".

وظهرت سارة سلامة مرتدية عبايه سوده وفستان بنقشة التايجر، وعلقت كاتبة: “نولا

ساره سلامه

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامه مسلسل "إسعاف يونس"، وحققت نجاحا كبيرا من خلاله، وهو من بطولة محمدأنور و الفنانة سارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمد فهميوعبير صبري ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز ، والعملمن إخراج معتز التوني.