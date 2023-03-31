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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تحذيرًا عاجلاً بشأن حالة الطقس المتوقعة في جميع أرجاء المملكة اليوم الجمعة.

حالة الطقس في السعودية

وقال المركز في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس" إنه "لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، قد تصل إلى غزيرة على أجزاء منها كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة".

وأضاف المركز: "كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل يمتد لاحقاً ليشمل معظم مناطق المملكة".

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وتابع المركز: "حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30 - 60 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاث أمتار على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف قد يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي".

واختتم بيان المركز قائلاً إن "حالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي و الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج".

 

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