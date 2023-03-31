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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيلم غير أخلاقي في البرلمان| فضيحة أخلاقية تشعل الغضب بالهند.. شاهد

صدى البلد

يبدو أن الغضب الشعبي الذي اندلع بالهند خلال الساعات الماضية، لن يتوقف قريبا.

فبطل الواقعة يسمى “جاداب لال ناث”، وهو أحد أعضاء الحزب الحاكم، مازال دون مساءلة على فعلته التي هزّت الأوساط في بلاده، وسط مطالبات بمعاقبته فورا.

بحسب وسائل إعلام فإن الحكاية بدأت من مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورّط النائب المذكور بعد أن ضبط وهو يشاهد فيلماً إباحياً أثناء جلسة رسمية للبرلمان تناقش ميزانية الدولة.

وما زاد الطين بلة أن السياسي غادر الجلسة بعد انتهائها دون مساءلة، كما لم يتم استدعاؤه من قبل السلطات حتى اللحظة.

في حين طالبت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض عليه والتحقيق معه، وفقا لصحيفة "India Today".

انتقادات لاذعة
يشار إلى أن هذه الواقعة أثارت غضبا شديدا في البلاد، حيث طالبت المعارضة بإنزال أقسى العقوبات على النائب.

ورأى زعيم المعارضة أنيمش ديبارما أن النائب شوّه سمعة الجميع، في إشارة منه إلى المسوؤلين في البلاد.

كما لفت إلى أن استخدام الهواتف المحمولة محظور تماما في مثل هذه التجمعات.

رغم ذلك، أكد رئيس البرلمان بيسواباندو سين أنه لم يتلق شكوى بعد بشأن هذه القضية، موضحا أن الأمر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يمكنه التعليق دون شكوى رسمية، حينها سيتحقق ويتصرف وفقا لقواعد الجمعية.

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