في إصدار حكم ضد متهم داخل محكمة هندية

يتصدر تطبيق تشات جي بي تي اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على قدراته المستقبلية والمهام التي من الممكن إنجازها كبديل للإنسان.

في خطوة هي الأولى من نوعها، لجأت محكمة هندية إلى تطبيق «تشات جي بي تي»؛ للتعرف على نظرة أوسع على الفقه القانوني للكفالة، حسب خدمة (وكالة تريبيون ميديا).

وسأل قاضٍ في محكمة بنجاب وهاريانا العليا، تطبيق الدردشة المعتمد على الذكاء الصناعي «ما فقه القانون فيما يخصّ الكفالة، عندما يكون المهاجم قد استخدم القسوة في هجومه؟».



واجاب تشات جي بي تي بأن الأمر برمته يعتمد على الظروف المحددة المحيطة بالقضية، والقوانين والتنظيمات القائمة.

وأضاف: «ومع ذلك، فإنه بوجه عام إذا واجه المهاجمون اتهاماً باقتراف جريمة خطيرة تتضمن استخدام القسوة، مثل القتل أو هجوم متفاقم أو تعذيب، فإنهم يُعتبرون خطراً على المجتمع وهناك خوف من فرارهم.

وفي مثل هذه الحالات، ربما يكون القاضي أقل ميلاً لمنح كفالة للمتهم أو يقرّ كفالة ضخمة للغاية لضمان مثوله أمام المحكمة وأنه لا يشكل خطراً على السلامة العامة.



وبالتالي، فإنه حتى في الحالات التي ينفذ خلالها مهاجمون الهجوم بقسوة، فإنهم قد ينالون حكم كفالة إذا ما رأى القاضي أنهم لا يشكّلون خطراً على المجتمع أو أنهم لن يهربوا في حال حصولهم عليها.

وبعد الاستماع إلى الحجج المطروحة من كلا الطرفين، رفضت المحكمة طلب الكفالة