عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان تكشف ظروف العمل التعسفية في مزارع الفراولة بـ إسبانيا

صدى البلد

سلط تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء علي اعتماد محلات السوبر ماركت في بريطانيا اعتمادًا كبيرًا على الفراولة المستوردة من جنوب إسبانيا، حيث يزعم العمال أنهم يتقاضون أجورًا منخفضة بشكل منتظم، ويحجزون جوازات سفر ويُجبرون على العيش في أكواخ غير صحية، بحسب تقرير الجارديان.

ويزعم تقرير جديد أن الظروف التعسفية مستوطنة في أجزاء من قطاع الفاكهة في إسبانيا، حيث قال العمال لصحيفة الجارديان إنهم يتلقون أجورًا منخفضة بشكل منتظم ويجبرون على العيش في أكواخ متداعية.

خلال فصل الشتاء، من المحتمل أن يكون 60٪ على الأقل من الفراولة التي يتم تناولها في بريطانيا من مزارع شاسعة عبر مقاطعة هويلفا جنوب غرب إسبانيا. 

وفي عام 2020، استوردت بريطانيا ما قيمته 310 مليون يورو من الفاكهة من منطقة الأندلس، ويعتقد أن 91٪ منها يُزرع في هويلفا.

لكن القوى العاملة في قطاف الفاكهة في المنطقة -التي يهيمن عليها المهاجرون من المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء- كثيرًا ما تحصل على أجور أقل من الحد الأدنى للأجور ويُطلب منها العمل لساعات إضافية بدون أجر، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة المستهلك الأخلاقي.

الجارديان اسبانيا الفراولة مزارع الفراولة جنوب أسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 رمضان

2750 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

60 جنيهًا مرة واحدة .. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

الرئيس السيسي يوقع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

إطلاق كثيف للنيران بالسعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

ترشيحاتنا

لوكاشينكو يدعو إلى هدنة في أوكرانيا

وزيرا البيئة والتنمية المحلية يستعرضان منظومة إدارة المخلفات وآليات تقليل الفجوات التمويلية

بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس

رجل دين فاسد| مسلسل يشعل الغضب في السودان لهذا السبب..ِ شاهد

الهلال السوداني يزف خبرا سعيدا لجماهيره قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

وزارة التنمية المحلية تعلن عن وظائف خالية بنظام التعاقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أجزاء بالجسم تشير للإصابة بـ مرض الكبد الدهني.. احذر

تحذير عاجل.. استخدام أواني الزهر بهذه الطريقة سام

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

سفرة رمضان.. رول لحمة محشي مع أرز بالخلطة والحلو مهلبية قمر الدين

فيديو

الأهلي والهلال.. 3 تحركات رسمية من نادي القرن وفرمان من كولر قبل المباراة|فيديوجراف

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثروته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ