الجارديان تكشف ظروف العمل التعسفية في مزارع الفراولة بـ إسبانيا

سلط تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء علي اعتماد محلات السوبر ماركت في بريطانيا اعتمادًا كبيرًا على الفراولة المستوردة من جنوب إسبانيا، حيث يزعم العمال أنهم يتقاضون أجورًا منخفضة بشكل منتظم، ويحجزون جوازات سفر ويُجبرون على العيش في أكواخ غير صحية، بحسب تقرير الجارديان.

ويزعم تقرير جديد أن الظروف التعسفية مستوطنة في أجزاء من قطاع الفاكهة في إسبانيا، حيث قال العمال لصحيفة الجارديان إنهم يتلقون أجورًا منخفضة بشكل منتظم ويجبرون على العيش في أكواخ متداعية.

خلال فصل الشتاء، من المحتمل أن يكون 60٪ على الأقل من الفراولة التي يتم تناولها في بريطانيا من مزارع شاسعة عبر مقاطعة هويلفا جنوب غرب إسبانيا.

وفي عام 2020، استوردت بريطانيا ما قيمته 310 مليون يورو من الفاكهة من منطقة الأندلس، ويعتقد أن 91٪ منها يُزرع في هويلفا.

لكن القوى العاملة في قطاف الفاكهة في المنطقة -التي يهيمن عليها المهاجرون من المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء- كثيرًا ما تحصل على أجور أقل من الحد الأدنى للأجور ويُطلب منها العمل لساعات إضافية بدون أجر، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة المستهلك الأخلاقي.