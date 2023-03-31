الصحف الإماراتية: اتهامات جنائية لـ ترامب في قضية الإباحية.. 9 طائرات صينية تعبر مضيق تايوان.. فنلندا تنضم إلى الناتو

أهتمت الصحف الإماراتية اليوم الجمعة بالعديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

قالت وزارة الدفاع في تايوان إن تسع طائرات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان، اليوم الجمعة، وأضافت أنها تنفذ دوريات تأهب للقتال.

وذكرت الوزارة أن تصرفات الصين تتعمد إثارة حالة من التوتر في مضيق تايوان، وأنها تدين التصرفات غير العقلانية.





وأضافت الوزارة أن تايوان راقبت الطائرات الصينية عن كثب.



قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس، إن هيئة محلفين كبرى في منهاتن وجهت اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.

وقد تؤثر الاتهامات، التي أعقبت تحقيقا قاده المدعي العام في منهاتن ألفين براج، المنتمي للحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024، وفقا لـ"رويترز".





وقال ترامب في السابق إنه سيواصل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات إذا وجهت له اتهامات جنائية.





قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن فنلندا ستنضم رسميًا للتحالف العسكري الغربي في غضونأيام بعد قرار تركيا المصادقة على الأمر.

وأضاف: "صادقت دول حلف شمال الأطلسي الثلاثون على بروتوكول الانضمام.. ستنضم فنلندا إلى تحالفنا رسميًّا في الأيام المقبلة"، وفق رويترز.

وكان الرئيس الفنلندي وجه الشكر للدول الثلاثين الأعضاء في الحلف على "دعمها" انضمام بلاده إلى التحالف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال سولي نينيستو في بيان: "أريد أن أشكرها جميعها على ثقتها ودعمها"، متمنيًا انضمام السويد "في أقرب وقت ممكن" إلى الحلف،وهي أيضًا دولة مرشحة لكن تركيا لا تزال تعوق انضمامها.

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أبريل 2023 بمقدار يتراوح بين 7 و 8 فلوس في البنزين، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2023.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من السبت أول أبريل 2023، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.



وتراجع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 8 فلوس وبنسبة انخفاض 2.59% من 3.09 درهم في مارس إلى 3.01 درهم في أبريل، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 7 فلوس وبنسبة انخفاض 2.36% من 2.97 درهم في مارس إلى 2.90 درهم في أبريل. وكذلك نزل سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 8 فلوس وبنسبة انخفاض 2.76% من 2.90 درهم في مارس إلى 2.82 درهم في أبريل، كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر وبنسبة انخفاض 3.5% من 3.14 درهم في مارس إلى 3.03 درهم في أبريل.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.