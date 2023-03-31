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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق القوافل الثقافية في قرية جبلة بالفيوم

المهندس محمود هاشم
المهندس محمود هاشم رئيس مركز سنورس أثناء اللقاء

انطلقت بمحافظة الفيوم  أول القوافل الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أ. لاميس الشرنوبي، وأشراف سماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم  بقرية جبلة بالفيوم.

 

بدأت بالسلام الوطني ثم كلمة سماح كامل مدير عام الفرع بالفيوم، أشادت  فيها علي حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة الفيوم بالنزول الي القري المحرومة لتحقيق العدالة الثقافية ونشر الوعي الثقافي والتنويري لسكان هذه المناطق كما أوضحت أهمية المؤسسة الثقافية ودورها المهم والفعال داخل المجتمع لمحاربة الأفكار الهدامة أعقبها كلمة المهندس محمود هاشم رئيس مجلس ومدينة سنورس التي رحب فيها بالحضور كما ذكر أيضا أهمية الدور الثقافي في تنمية المجتمع وتصحيح المفاهيم لدي المواطن.

 

كما عقدت محاضرة بعنوان "فوائد الصيام ورفع المناعة" للدكتورة ايمان حرب مسؤول الإعلام والتربية السكانية بديوان مديرية الصحة بالفيوم تحدثت عن ضرورة تناول الطعام وشرب المياه لاسيما الخضروات والفاكهة وذلك للحصول علي الفيتامينات كما شددت علي عدم تناول الحلويات والسكريات إلا بعد ساعتين من الإفطار والحرص علي ممارسة الرياضة بينما شددت أيضا علي أهمية تناول المياه بطريقة متوازية كما قامت هدير رمضان بيومي ونجلاء حاتم محمد بعمل محاضرة قيم وحياة.

 

فيما نفذت جيهان عبدالله ورشة حكي مع الأطفال بالإضافة إلي ورشة اشغال يدوية نفذتها اماني عبد التواب إلي جانب ورشة فنية لعمل فانوس رمضان نفذتها سناء قناوي وورشة فنون تشكيليه نفذتها اسراء محمد عبد العليم وسحر جابر وميرا امير كما تم عمل أمسية شعرية للشاعر عبد الكريم عبد الحميد إلي جانب عرض فتي لفرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو علي ذكي.

 

جاء ذلك بحضور مهندس محمود هاشم رئيس مجلس ومدينة سنورس وأ. عيد الشيخ رئيس الوحدة المحلية بجبلة وأ.محمد فتوح وأ. شهيرة الدفناوي منسق عام الأنشطة والمهرجانات بفرع ثقافة الفيوم وأ. اشرف عبد التواب رئيس قسم ثقافة القرية بفرع ثقافة الفيوم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالقرية.
 

 

ضمن مبادرة حياة كريمة.. نشر ثقافة العمل التطوعي بطب الفيوم

 

 

 

ثقافة الفيوم تختتم فعاليات برنامج لا للإدمان بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

 

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