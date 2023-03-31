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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأسعار تنافسية.. الشعب الجمهوري ينظم معرضا لمنتجات الشباب المختلفة

صدى البلد

نظم حزب الشعب الجمهوري أمانة محافظة سوهاج، معرض منتجات الشباب للمشروعات المتنوعة بأسعار تنافسية، ويشمل المعرض جميع المنتجات "الصناعية، الغذائية، التجارية، والحرف التراثية"، وذلك بنادي المحليات بمدينة ناصر شرق محافظة سوهاج.

 

وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسوهاج، وكان قد افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج هذا المعرض الذي استمر حتى يوم 17 مارس الجاري، ويعرض لكم موقع صدى البلد أهم ما تم عرضه في هذا المعرض، في سطوره التالية:

ضم المعرض العديد من المشروعات والمنتجات التي تنوعت بين:" أدوات منزلية، وأجهزة مُعمرة منتجة محليًا، و27 عارضا وعارضة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغر، من مختلف المناطق الصناعية بالمحافظة كـ غرب جرجا، وحي الكوثر، وسوهاج الجديدة".

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محافظ سوهاج يتفقد جناح النباتات

وتفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال افتتاح المعرض، جناح نباتات الزينة، والذي ضم العديد من الأشجار المُثمرة، وأشجار الزينة، ونبات الأزولا، والذي يعتبر بروتين بديل العلف الحيواني.

 

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن وحدة تطوير الأعمال التابعة لجهاز تنمية المشروعات بسوهاج، والتي تقدم خدمات الجهاز لأصحاب المشروعات بالمجان، حيث تم إطلاقها عام 2021م، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض تراثنا بالقاهرة.

 

وتضم الوحدة مجموعة من فنيين وخبراء واستشاريين الجهاز، وتقدم مجموعة من الخدمات لأصحاب المشروعات في أماكنهم؛ لتحسين كفاءة وأداء المشروعات وتعزيز القدرة التنافسية محليًا وعالميًا، كما تقدم الوحدة خدمة التصوير الاحترافي للمشروعات، والتصوير باستخدام الموبايل، بالإضافة إلى تقديم استشارات في تنمية الأعمال.

 

والتوعية بمنصات التسويق الإلكترونية وكيفية التسجيل عليها، وكذلك التوعية بخدمات الجهاز المالية وغير المالية، والتوعية بقانون تنمية المشروعات وحوافزه.

 

ومن الجدير بالذكر أن حضور الافتتاح كان كل من:" محمد عويضة أمين حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، والنائبة نانسي نعيم، والنائب شعبان لطفي، والنائب ياسر الهواري أعضاء مجلس النواب، وأكرم العمدة أمين التنظيم بالحزب، ونادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج"، ووكلاء وزارات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتموين.

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