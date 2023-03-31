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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القوى العاملة في أسبوع..

حسن شحاتة يباشر عمله من مقر القوي العاملة بالعاصمة الإدارية.. توفير 1745 فرصة عمل برواتب تبدأ من 2700 جنيه .. بدء التدريب المجاني على 8 مهن للشباب بالقاهرة

صدى البلد

القوى العاملة في أسبوع..

شحاتة يباشر عملة من مقر القوي العاملة بالعاصمة الإدارية.. ويتابع التحول الرقمي

القوي العاملة توفر ١٧٤٥ فرصة عمل برواتب تبدأ  من ٢٧٠٠ جنيه 

بدء التدريب المجاني على ٨ مهن للشباب بالقاهرة

شهد حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة خلال الفترة من ٢٤ الي ٣٠ مارس الجاري العديد من اللقاءات والاجتماعات؛ فضلا عن  تحصيل مستحقات للعمالة المصرية بالأردن ؛ بالإضافة الي قيام  وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمباشرة  عمله من مقر الوزارة  بالعاصمة الإدارية ،ومتابعة الإنتقال التدريجي  للعاملين . 

وإلتقى الوزير وفداً من المفوضية الأوروبية؛ ناقش فيه سبل التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب المهنى والتشغيل وتبادل الخبرات . 

وأعلنت الوزارة عن توفير ١٨٤٥ فرصة عمل من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة مرتين في شهريا.

كما أعلنت الوزارة عن نجاح مكتب التمثيل العمالي بالأردن في تحصيل مستحقات عدد من العمالة المصرية في الأردن بعد عودتهم للوطن بصفة نهائية.

وفيما يلي تفاصيل الحصاد:
باشر وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،مهام عمله ،مع فريق العمل الفني بالوزارة ،من داخل المقر الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد الوزير  مقر الوزارة ،وتابع انتظام سير العمل ،واستكمال إجراءات التسكين التدريجي للعاملين بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية نحو الانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية،تنفيذا لتوجيهات القيادة  السياسية.

وأشاد الوزير بالتجهيزات داخل المقر، وقال: إنها تتمتع بأفضل التقنيات، وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يساهم  في تقديم الخدمات  للمواطنين بشكل أفضل وعاجل.
وفي سياق آخر أكد وزير القوى العاملة؛ أن الدولة المصرية تُرحب بالتعاون،والتنسيق مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل .

وقال الوزير: إن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة إهتماماتها،لضخ عِمالة مِصرية مُدربة في سوق العمل الداخلي والخارجي، موضحاً ان الإتحاد الأوروبي  من الشركاء الإجتماعيين الأساسيين ، معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل ،وإطلاق المشاريع الثنائية ،لصالح سوق العمل المصري والأوربي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ،بديوان عام الوزارة مع مارجريتس سكينياس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، و صوفى فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى، وجوهانس لانشر  نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات،ولويجي يوريكا المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة.


أعلنت الوزارة  ،عن فتح باب التقديم على التدريب المهني ،لشباب القاهرة ،على مِهن :الخياطة والتفصيل،وصيانة الدش،والمحمول،والأجهزة المنزلية،والطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف،ودورات في الحاسب الألي،واللغة الإنجليزية، وذلك بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة ١٠٣ صاعقة  "الشرابية سابقاُ" .

وقالت الوزارة أنها تلقت تقريراً من أحمد عزازي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، بشأن تلك الدورات التدريبية المجانية، موضحاً توجيهات وزير القوي العاملة بالإستفادة من مركز تدريب الشرابية،وإمكانياته المتميزة، وتكثيف الدورات التدريبية للشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص عمل وجوائز  للمتفوقين، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم،وذلك في إطار الخطة التدريبية المهنية الجديدة 2022-2023 ،التي أطلقها الوزير، وتُنفذها المديريات عن طريق 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية .
وأعلنت عن توفير ١٨٤٥ فرصة عمل في ١٢ محافظة  متوفرة في 40 شركة قطاع خاص، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر أبريل المقبل .

كما أعلنت الوزارة عن توفير 295 فرصة عمل بفروع شركة أمان لتمويل المشروعات بـ 7 محافظات ،للعمل بوظيفة أخصائى مسئول إئتمان ، للشباب من الجنسين براتب يبدأ من 3000 جنيه بالاضافة إلى الحوافز والبدلات ، وتعقد المقابلات الشخصية بمقرات تلك الشركة بتلك المحافظات، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين ودخولهم سوق العمل من خلالها والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير افضل الخدمات الممكنة لهم.


وقالت الوزارة :إنها بدأت في تنفيذ  مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل ،وذلك تنسيقا مع الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة ، فى إطار حرصها على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل داخل محافظات "الإسكندرية- أسوان- جنوب سيناء- الوادي الجديد " ،وذلك في إطار أيضا الخطة الاستثمارية بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.


وأعلنت الوزارة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 119 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 34 عاملاً مصرياً لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

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القوى العاملة وزير القوى العاملة

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