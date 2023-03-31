جامعة القاهرة تطلق مسابقة حول مفهوم الإدمان وآثاره علي الشباب

أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة تنظيم مسابقة البحوث الاجتماعية القمية على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية والمعاهد وذلك بالتعاون مع جامعة حلوان للعام الجامعي 2022/2023.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب .

أوضحت رعاية الشباب أن مسابقة “البحوث الاجتماعية القمية” تقام تحت عنوان مفهوم الإدمان وآثاره الإجتماعية والاقتصادية علي الشباب في المجتمع المصري، وآخر مواعيد لتلقي الأبحاث سوف يكون يوم الأثنين 1 مايو.

شروط مسابقة البحوث الاجتماعية القمية

- أن يقدم البحث فيما لا يزيد عن (20 صفحة) ويكتب على الكمبيوتر ويراعى استخدام منهج البحث العلمي.

- أن يوضح الطالب رؤيته الشخصية في موضوع البحث.

- أن يدعم البحث بالمراجع الاحصائية ويكون بلغة عربية صحيحة.

- يدون على البحث ( الاسم - الجامعة - الكلية - السنة الدراسية - العنوان - رقم الهاتف).

- أن يرفق بالبحث استماره اشتراك معتمدة من الجامعة ويرفق معها:-

( صورة البطاقة الشخصية - صورة كارنيه الكلية للعام الحالي 2022 / 2023 ).

جوائز مسابقة البحوث الاجتماعية القمية

وتمنح المسابقة جوائز للطلاب للفائزين، كالتالي: