عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل اختفائه سريعا.. شاهد الآن.. نجم عملاق برتقالي يظهر بجوار القمر

النجم بولوكس
النجم بولوكس

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن سماء مصر تشهد الآن ظاهرة فلكية حيث يقترن القمر مع النجم بولوكس Pollux (النجم العملاق برتقالي اللون) في مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم في ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة في السماء.

وأوضح تادرس أن القمر اقترن مع النجم بولوكس أمس حيث شاهدناهما متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل، تستمر مشاهدة المشهد حتى الآن، ويبدأ غروب بولوكس Pollux بعد الثانية صباحا من فجر اليوم.

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

للمرة الثانية.. القمر يقترن مع النجم بولوكس

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

النجم بولوكس 

وأشار أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن النجم بولوكس نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية. 

يعد ألمع نجم في كوكبة الجوزاء، وهو نجم عملاق لونه مائل إلى اللون الأحمر، وحجمه 1.15، ويبعد 33.7 سنة ضوئية عن الأرض، وتقدر كتلته بثلاثة أضعاف كتلة كوكب المشترى مع فترة مدارية تقارب 590 يومًا، بحسب الموقع الرسمي للموسوعة البريطانية.

من الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف كوكب من الكواكب الخارجية الشبيهة بالأرض يدور حول النجم بولوكس عام 2006.

بولوكس النجم بولوكس نجم عملاق برتقالي اللون النجم بولوكس Pollux الفلك سماء مصر غروب بولوكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

عودة الليالى شديدة البرودة| مفاجأة غير متوقعة فى حالة طقس الأيام المقبلة

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

ترشيحاتنا

مدعي عام مانهاتن: تواصلنا مع محامية ترامب لتنسيق تسليم نفسه للتحقيق معه

اهربوا للملاجئ .. انفجارات عنيفة تهز زابوريجيا وتحذير عاجل من السلطات الأوكرانية

إطلاق كثيف للنيران بالسعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة ومنه فضالي تكشف لأول مرة كواليس تعرضها للاختطاف

رأي عام يستضيف سهرة رمضانية وإنشاد دينى لفرقة الحضرة الصوفية

صلاة تجعل بيتك يشع نورا فى رمضان يراه أهل السماء.. لا تتركها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

انتشار موضة الكروب توب على الملابس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

ضمن قائمة اليونسكو للتراث.. حكاية قرية فوق السحاب لا تصلها الأمطار

أقوى من الأدوية.. مشروب رمضاني يعالج الإمساك فورا

فيديو

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ