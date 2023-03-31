قبل اختفائه سريعا.. شاهد الآن.. نجم عملاق برتقالي يظهر بجوار القمر

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن سماء مصر تشهد الآن ظاهرة فلكية حيث يقترن القمر مع النجم بولوكس Pollux (النجم العملاق برتقالي اللون) في مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم في ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة في السماء.

وأوضح تادرس أن القمر اقترن مع النجم بولوكس أمس حيث شاهدناهما متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل، تستمر مشاهدة المشهد حتى الآن، ويبدأ غروب بولوكس Pollux بعد الثانية صباحا من فجر اليوم.

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

النجم بولوكس

وأشار أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن النجم بولوكس نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

يعد ألمع نجم في كوكبة الجوزاء، وهو نجم عملاق لونه مائل إلى اللون الأحمر، وحجمه 1.15، ويبعد 33.7 سنة ضوئية عن الأرض، وتقدر كتلته بثلاثة أضعاف كتلة كوكب المشترى مع فترة مدارية تقارب 590 يومًا، بحسب الموقع الرسمي للموسوعة البريطانية.

من الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف كوكب من الكواكب الخارجية الشبيهة بالأرض يدور حول النجم بولوكس عام 2006.