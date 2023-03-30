عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للمرة الثانية.. القمر يقترن مع النجم بولوكس

النجم بولوكس Pollux
النجم بولوكس Pollux

تشهد سماء مصر الليلة، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

القمر مع النجم بولوكس

وقال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن القمر يقترن مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم)  اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس حيث نراهما متجاورين في السماء.

وصرح تادرس بأن القمر يقترن مع النجم بولوكس الليلة حيث نراهما متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل حتى بداية غروبهما بعد الثانية صباحا من فجر اليوم التالي.

قمر رمضان يصل إلى لحظة التربيع الأول بعد قليل

النجم بولوكس Pollux

وأوضح أن النجم بولوكس Pollux هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

وأضاف ان هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها النجم بولوكس Pollux في سماء مصر حيث كان قد كان ظهر مع بداية شهر مارس بعد غروب الشمس يوم 2 مارس وحتى بداية غروبهما في الـ 3:50 فجر يوم 3 مارس .

أكد أستاذ الفلك، أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ونوه تادرس، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

النجم بولوكس بولوكس سماء مصر سماء مصر الليلة القمر القمر مع النجم بولوكس ظاهرة فلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

رعب بسمة وهبة من جنيّة لوسي يدفعها لإنهاء حلقة «العرافة»|فيديو

ترشيحاتنا

روسيا : مقتل أكثر من 535 جنديا أوكرانيا وتدمير نظام المدفعية الأمريكي بكييف

طرح شهادات بنكية جديدة بفائدة أعلى بعد الـ 18% .. خبير يوضح

تسجيل أول حالة إصابة لـ إنسان بأنفلونزا الطيور في تشيلي

اختل توازنها.. انتشال جثة سيدة سقطت في البحر اليوسفي بأبوقرقاص

"الله وكيل" جملة أحمد العوضي الشهيرة.. غير متعلقة بمحافظة معينة|فيديو

نشرة الحوادث|دجال ينتهك جسد قاصر أمام والدها قرباناً للجن وهايدي: حماتي شيطان.. ومأساة ملكة جمال الوراق.. وعامل قنا سلب طالبة ثانوي أعز ما تملك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحور رمضان.. فول بالجبنة مع بطاطس بالتحبيشة

انتبه.. أطعمة يجب الابتعاد عنها فى رمضان

منافسة بين 5 مدربين أجانب .. الكرواتي كريشمير ريزيتش الأقرب لقيادة الزمالك

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على كوب تمر هندى؟

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ