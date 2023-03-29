قمر رمضان يصل إلى لحظة التربيع الأول بعد قليل

تشهد سماء مصر اليوم ظاهرة فلكية هامة، حيث نشاهد بعد قليل وصول قمر رمضان المبارك إلي طور التربيع الأول، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن قمر التربيع الأول لشهر رمضان 1444هــ، يشرق فى تمام الساعات الأولى ليوم الأربعاء الموافق 29 مارس، وسيصل قمر رمضان المبارك إلي طور التربيع الأول في تمام الساعة الرابعة و34 دقيقة صباحا، وبذلك سيكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن فترة التربيع الأول للقمر تعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وأشار “تادرس”، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأكد استاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.