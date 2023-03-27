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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة الأمريكية تنظم محاضرة عن أوروبا ... اليوم

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية

تعقد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين محاضرة عبر الإنترنت تحت عنوان "أوروبا في عالم متغير"، ويأتي ذلك كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير عبر الإنترنت.

يتحدث في المحاضرة فرانك هارتمان، السفير الألماني بمصر، ومارك ليونارد المؤسس المشارك ومدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، والدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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 تدير الجلسة الدكتورة نهى مكاوي، أستاذ السياسة العامة والإدارة وعميد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة، تعقد المحاضرة باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة فورية إلى اللغة العربية.

تقام المحاضرة والتي تأتي بعنوان "أوروبا في عالم متغير" عبر ابلكيشن زووم وإتاحة رابط للراغبين في الحضور يمكنهم الحضور من خلال هذا الرابط.

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