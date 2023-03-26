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تعليم

الآن ..القمر أعلى الحشد النجمي الثريا "الأخوات السبعة"

الثريا
الثريا

يشاهد في سماء مصر، الآن، ظاهرة فلكية مهمة؛ حين يقترن القمر مع الثريا (الحشد النجمي Pleiades - الأخوات السبع أو (الثريا)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك، والمهتمين بمجال الرصد والتصوير؛ إذا سنحت لهم الفرصة.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: أننا اليوم نلتقي مع الحشد النجمي الثريا (الأخوات السبعة) "نجوم الثريا" في سماء مصر يشاهد بالعين المجردة، في مشهد مبهر وممتع لجميع محبي رصد الظواهر الفلكية والمعلقة ابصارهم في السماء و ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير.

وأوضح “تادرس”، أن اقتران القمر مع الحشد النجمي الثريا (الأخوات السبعة أو بلايدس) يترائى بعد غروب الشمس مباشرة باتجاة الغرب حيث يكون القمر أعلى الثريا ويظلا بالسماء الى ان يختفيا ويبدأ غروب هذا المشهد بعد العاشرة مساءا.

لا تفوتوا المشهد الفلكي الرائع.. الآن اقتران القمر مع نجوم الثريا

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

الحشد النجمي الثريا (الأخوات السبعة أو بلايدس)

وأشار رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلي أن الحشد النجمي Pleiades (الثريا) "نجوم الثريا" هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والتي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبعة ، يظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور.

الثرياالأخوات السبعة

الثريا أو الأخوات السبعة هي عنقود نجمي مفتوح يقع في كوكبة الثور فوق كتف الجبار الأيمن وهو أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية المفتوحة.

نجم الثريا موجود في مساحة تعادل أربعة أضعاف حجم القمر و هو بحالة البدر ولكن كثافة هذه النجوم منخفضة عن العناقيد الأخرى في السماء العديد من النجوم التي يزيد عددها عن 500 نجم يمكن أن نرى ستة أو سبعة نجوم من العناقيد بالعين المجردة.

ونسج الإغريق حول نجوم الثريا العديد من الأساطير فصوروها وكأنها سبع أخوات.

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