لطلاب الجامعات والمدارس .. 11 يوما إجازة رسمية في شهر رمضان

موعد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023 للطلاب، سؤال بدأ قطاع كبير من الطلاب واولياء الأمور في البحث عنه، حيث يمتلئ شهر الصيام بالعديد من الطقوس التي يحبها المصريون، ويرتبط هذا الشهر لدى المصريين بالعادات والتقاليد الموروثة، والتي من ضمنها حضور العزائم الرمضانية ولذلك يحرص المصريين لمعرفة مواعيد الإجازات هي تكون مواعيد العزومة في وقت لا يوجد بيه مشاغل ومناسب لجميع افراد العائلة.

يتساءل عدد كبير من المصريين عن مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2023، ولذلك لمحاولة إستغلال الشهر الكريم الفضيل حيث شهر رمضان فرصة يجب اغتنامها للتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

موعد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023 للطلاب

1- إجازة الأحد 16 أبريل إجازة عيد القيامة الأقباط فقط.

2- إجازة الاثنين 18 أبريل إجازة شم النسيم.

3- الأربعاء 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر.

إجازات أسبوعية خلال شهر رمضان 2023

ويشمل شهر رمضان 2023 عدة أيام ضمن إجازات الأسبوع وهي الجمعة والسبت من كل أسبوع وتشمل يوما والتي نرصدها فيما يلي :

1- الجمعة 24 مارس

2- السبت 25 مارس

3- الجمعة 31 مارس

4- السبت 1 أبريل

5- الجمعة 7 أبريل

6- السبت 8 أبريل

7- الجمعة 14 أبريل

8- السبت 15 أبريل.

وكانت قد قامت معظم كليات جامعة القاهرة بتعديل جداول الدراسية خلال شهر رمضان ويتم تقليل وقت وزمن المحاضرة خلال شهر رمضان، ذلك حتي تتوافق مع ظروف شهر رمضان الكريم.

أول يوم عيد الفطر المبارك 2023

ولأن شهر رمضان المعظم يرتبط بعيد الفطر المبارك، بحيث يتبع عيد الفطر المبارك رمضان مباشرة، فيحصل الموظفون على إجازة عيد الفطر المبارك والتي تكون عادة ثلاث أيام.

ويبحث الكثير عن أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 حيث الأبحاث والحسابات التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية خلال الفترة الماضية بالمعهد أن شهر رمضان المبارك سيكون 29 يوماً فقط هذا العام والتي لا يعتد بها رسميا إلا من خلال تقرير مراكز الاستطلاع التابعة لدار الإفتاء المصرية في كافة محافظات الجمهورية ووفقا للأبحاث الفلكية فإن العيد سيكون خلال الفترة من 21 - 23 ابريل 2023 .