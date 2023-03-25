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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة: انتهاء المحاضرات 4.30 تيسيراعلى الطلاب في رمضان

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشفت الدكتورة عبير محمد عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن خطة سير عملية الدراسة خلال شهر رمضان الكريم داخل الكلية، لطلاب الدراسات العليا.

قالت الدكتورة عبيرعبد السلام في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الكلية قد قررت أن يتم تقليل وقت وزمن المحاضرة خلال شهر رمضان، وأن الكلية قامت بذلك وفقا لظروف شهر رمضان الكريم.

وأكدت عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، علي إن الكلية اعتمدت الوقت الزمنى للمحاضرات خلال شهر رمضان موضحة أن المحاضرات المسائية ستنتهى الساعة 4.30 بدلا من 8.30 سواء لطلاب الليسانس أو الدراسات العليا وذلك فى إطار التيسير على الطلاب.

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وعلى جانب آخر أعلن التصنيف الإنجليزي "كيو إس" العالمي للتخصصات لعام 2023 (QS Quaquarelli Symonds)، قائمة أفضل الجامعات والتخصصات على مستوى العالم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعد أقوى الجامعات المصرية بفارق كبير، إذ تشارك في التصنيف بـ27 تخصصًا، أي أكثر من ضعفي عدد التخصصات المدرجة في التصنيف لأقرب منافسيها محلياً.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التصنيف الإنجليزي وضع برنامج هندسة البترول ضمن أفضل 50 تخصص على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة الـ40 على مستوى العالم، وهو أفضل التخصصات أداءً وأعلاها ترتيبًا في كافة التخصصات المصرية، مشيرًا إلى أن التقدم الكبير جاء بفضل التحسن في معياري "السمعة الأكاديمية" لجامعة القاهرة و"سمعة صاحب العمل" حسب تصريح المصنف.

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