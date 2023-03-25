بحضور السفير الألماني بمصر.. الجامعة الأمريكية تناقش الاقتصاد الأوروبي وأمنه الجغرافي

تعقد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الاثنين القادم محاضرة عبر الإنترنت تحت عنوان "أوروبا في عالم متغير"، ويأتي ذلك كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير عبر الإنترنت.

يتحدث في المحاضرة فرانك هارتمان، السفير الألماني بمصر، ومارك ليونارد المؤسس المشارك ومدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، والدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تدير الجلسة الدكتورة نهى مكاوي، أستاذ السياسة العامة والإدارة وعميد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة، تعقد المحاضرة باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة فورية إلى اللغة العربية.

تقام المحاضرة والتي تأتي بعنوان "أوروبا في عالم متغير" يوم الأثنين المقبل الموافق 27 مارس الحالي من الساعة 1 مساء وحتي الساعة 2:15 مساء عبر ابلكيشن زووم وإتاحة رابط للراغبين في الحضور يمكنهم الحضور من خلال هذا الرابط.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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