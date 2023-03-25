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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور السفير الألماني بمصر.. الجامعة الأمريكية تناقش الاقتصاد الأوروبي وأمنه الجغرافي

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية

تعقد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الاثنين القادم محاضرة عبر الإنترنت تحت عنوان "أوروبا في عالم متغير"، ويأتي ذلك كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير عبر الإنترنت.

يتحدث في المحاضرة فرانك هارتمان، السفير الألماني بمصر، ومارك ليونارد المؤسس المشارك ومدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، والدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 تدير الجلسة الدكتورة نهى مكاوي، أستاذ السياسة العامة والإدارة وعميد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة، تعقد المحاضرة باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة فورية إلى اللغة العربية.

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تقام المحاضرة والتي تأتي بعنوان "أوروبا في عالم متغير" يوم الأثنين المقبل الموافق 27 مارس الحالي من الساعة 1 مساء وحتي الساعة 2:15 مساء عبر ابلكيشن زووم وإتاحة رابط للراغبين في الحضور يمكنهم الحضور من خلال هذا الرابط.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية أمريكية معتمدة توفر تعليماً متميزاً باللغة الإنجليزية، وهي مركز الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية في العالم العربي.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات، وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين، ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.

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