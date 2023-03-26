مفأجاة في تنسيق الجامعات 2023 ... إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام والتمريض بعد موافقة المجلس الأعلى.. وخبراء التعليم يوضحون فؤائد القرار

الدكتور رضا مسعد: قرار إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض صائب

الدكتور رضا مسعد: اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض لم تكن لأزمة علي الطلاب

مجدي حمزة: قرار إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض خطوة تأخرت كثيرا

الدكتور ماجد أبو العينين: يجب عدم إلغاء اختبارات القدرات في كليات التربية كما أكد المجلس الأعلي للجامعات

إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض ابراز قرار للمجلس الأعلي للجامعات، الذي اجتمع اجتماعه الدوري صباح اليوم، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،واسفر هذا الأجتماع عن عدد من القرارات الهامة .

المجلس الأعلي للجامعات يقرر إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض

وجاء ابرز قرارات المجلس الأعلي للجامعات هو الموافقة على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).

وأكد المجلس على استمرار اختبارات القدرات بكليات (التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي" - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة "فنون – عمارة" - التربية "فنية – موسيقية").

ويعد إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام و التمريض والجامعات التكنولوجية من القرارات التي سعد بها قطاع كبير من الطلاب حيث أن سابقآ كان الكثير منهم يمثل لهم اختبار القدرات عقبة تقف في طريق إحلامهم للإلتحاق بالكلية.

المجلس الأعلي للجامعات هو حكومة الجامعات في مصر هو من يتخذ القرارات ويقوم بتصويب الإخطاء

وحول قرار المجلس الأعلي للجامعات بإلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض، قال الدكتور رضا مسعد الخبير التربوي والرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن قرار إلغاء اختبارات القدرات لبعض الكليات قرار صائب وموافق، وانه من الممكن أن يكون قرار تصويب عن خطأ كان يمارس في بعض الكليات، وأن المجلس الأعلي للجامعات هو حكومة الجامعات في مصر هو من يتخذ القرارات ويقوم بتصويب الإخطاء إذ حدثت بطريقة خطأه.

وصرح مسعد في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض يعني أن الاختبارات في تلك الكليات لم تكن لأزمة علي الطلاب وأن الطالب يستطيع أن يلتحق بتلك الكليات بدون مهارات خاصة تكون لديه موهبه بها في البداية وانه يمكن اكتساب المهارات تلك الكلية بالدراسة بها.

خبير تربوي: كلية الإعلام لا تحتاج إلي مهارات خاصة وبرماجها قادرة علي إعداد الطلاب

واضاف الخبير التربوي، أن كلية الإعلام لا تحتاج إلي مهارات خاصة وأن مهاراتها عادية، حيث تكون متطلبات الدراسة للطالب الذي يلتحق بالكلية قدرة لغوية وبإضافة إلي ثقافة عامة ومظهر طيب وأن اي شخص يقدر من خلال البرامج الدراسية بكلية الإعلام أن يكتب تلك المهارات والقدارات ولذلك فإن إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام أمر سليم وليس بيه ضرار.

وتابع أننا إذا تحدثنا عن كلية التمريض فسوف نجد أن إلغاء اختبارات القدرات لكلية التمريض امر منطقي وانه كان ليس من المنطقي في الإساس وجود اختبارات قدرات لكلية التمريض لأن التمريض علم وأن الإنسان في حياته اليومية العادية لا يمارس مهارات تمريض وأن اي انسان إذا تعلم التمريض فيمكنه النجاح.

اختبارات القدرات في بعض الكليات ليست مرتبطة ببرامج الدراسة

وأكد الدكتور رضا مسعد الخبير التربوي والرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، علي أن قرار إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض، له مبرراته والتي من الممكن أن يكون بعضها بسبب أن اختبارات القدرات في مثل تلك الكليات ليست مرتبطة ارتباط وثيق ببرامج الدراسة في الكلية، وانه من الممكن أن يكون بها هدر مالي ووجود مستفيدن ينتفعون علي مصلحة الطلاب، وربما يكون هناك مستفيدن وبعض المجاملات.

والفت إلي أن يجب أن يتم المحافظة علي اختبارت القدرات لكليات التربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية والفنون التطبيقية والفنون الجميلة، كما فعل وأكد المجلس، حيث أن تلك الكليات اختبارات القدرات لأزمة بها.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، والخبير التربوي، أن قرار إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض، قرار صائب وانه سوف يساهم في إتاحة الفرصة للطلاب بمختلف القطاعات في الالتحاق بالكليات الراغبين بها مباشرة، والاكتفاء بالتنسيق في اختيار الكليات.

واضاف أبو العينين في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن قرار إلغاء اختبارات القدرات لكلية الإعلام وكلية التمريض سيمنح الفرصة المئات الطلاب في اختيار الكليات المناسبة لهم و تتماشى مع مجاميع الثانوية العامة، والابتعاد عن الانتظار حتى ظهور النتيجة، مضيفآ أن من تابعية القرار الإيجابية إتاحة الفرصة للطلاب في الالتحاق مباشرة بالكليات في أي محافظة وعدم الاكتفاء بالمناطق الجغرافية.

خبير تعليم: يجب ان يكون هناك اختبارات قدرات لكليات التربية

والفت عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، انه من الأشياء الهامة في القرار هو عدم إلغاء اختبارات القدارات لكليات التربية وأن كليات التربية يلزم بها عقد اختبار قدرات حتي نكون قادرين علي إعداد خريجي جيد ومعلم علي أعلي مستوي، وأن اختبارات القدات تعمل علي تحسين جودة الطلاب الملتحقين بالكلية والتي سوف يكونوا بعد ذلك معلمين المستقبل.

بينما علق الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي علي قرار المجلس الاعلي للجامعات على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي) قائلا " خطوة تأخرت كثيرا .

وأضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن امتحان القدرات هو الاختبار الذي تعقده بعض الكليات، ويكون اجتيازه بنجاح أحد شروط قبول الطالب فيها، بشرط أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى للقبول فيها، ويجب أن يكون الطالب أو الطالبة قد خضع لامتحانات الثانوية العامة.

وأشار الدكتور مجدي حمزة إلي أن هذا القرار سيفتح باب أمل لعدد كبير من طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون في دخول التمريض والاعلام وايضا الجامعات التكنولوجية و كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي .