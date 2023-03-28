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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"كلية الدراسات العليا" بجامعة القاهرة تقدم دورات تدريبية في تعلم اللغة الأفريقية

كلية الدراسات الإفريقية
كلية الدراسات الإفريقية العليا

أعلن مركز تعليم اللغات الأفريقية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، عن تنظيم دورة المبادئ الأساسية في تعليم ودراسة اللغات الأفريقية.

وأوضح مركز اللغات أنه سوف يتم بدأ دورة المبادئ الأساسية في تعليم ودراسة : (الهوسا - السواحيلية - الأمهرية - الفولانية)، وان التدريس يكون علي يد نخبة متميزة من الأساتذة المصرية وفي المصرية، وان الدارس يحصل علي شهادة معتمدة مع نهاية الدورة التدريبية.

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وطالب المركز الراغبين في الحجز بالذهاب إلى مقر كلية الدراسات الإفريقية العليا داخل حرم جامعة القاهرة، وان مدة الدورة شهر بواقع 24 ساعة.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أعلن التصنيف الإنجليزي (كيو إس) (QS Quaquarelli Symonds) قائمة أفضل الجامعات في  مجالى الآداب والعلوم الإنسانية، و العلوم الإجتماعية والإدارية لعام 2023، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة شهدت قفزة كبيرة في الترتيب العام عالمياً بالتواجد ضمن أفضل 250 جامعة في العلوم الاجتماعية والإنسانية من بين  2000 جامعة عالمية كبرى حول العالم شملها التصنيف من مجمل 30 الف جامعة علي مستوي العالم. مما يشير إلى ان جامعة القاهرة ضمن قائمة افضل 1 % جامعة عالمية. جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة من وحدة التصنيف الدولي بالجامعة.

وشدد التصنيف الإنجليزي كيو إس ، أنه في عام 2023  جاء ترتيب جامعة القاهرة بهذه القطاعات العامة هو الاول في مصر، وعالميا يقع ترتيب جامعة القاهرة لهذه الموضوعات الرئيسية ضمن أول 250 جامعة عالمية ، وبذلك بلغ حجم التطور  في 2023  مقارنة بعام 2017 في ترتيب هذه الموضوعات نسبة 32% وهو ما يوضح القفزة الهائلة التي حققتها جامعة القاهرة علي المستويين المحلي والعالمي.

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