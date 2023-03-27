اتحاد طلاب تمريض القاهرة يخلي مسئوليته عن تنظيم فان داي للدفعة 56

أعلن اتحاد طلبة كلية التمريض جامعة القاهرة عن إخلاء مسئوليته عن تنظيم حفل فان داي، وذلك لأن الحفل يخالف القيم المجتمعية والدينية.

وأوضح اتحاد طلاب تمريض القاهرة، أنه يعلن إخلاء مسئوليته عن تنظيم فان داي للدفعة 56 والمسمى بـ الفان داي لدفعة 2019 - 2023، وذلك لأنه يقام به أنشطة وفعاليات لا تتناسب مع قيمة الدين والمكانة العلمية.

ووعد اتحاد طلب كلية التمريض جامعة القاهرة، بتنظيم حفل تخرج (فان داي)، غير الذي يتم الإعلان عن تنظيمه وانه سوف يكون من تنظيم الإتحاد وسيليق بالطلاب وتحت أنظار الكلية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ايمانا بمدي أهمية ذلك اليوم للطلاب وأولياء الأمور.



جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أعلن التصنيف الإنجليزي (كيو إس) (QS Quaquarelli Symonds) قائمة أفضل الجامعات في مجالى الآداب والعلوم الإنسانية، و العلوم الاجتماعية والإدارية لعام 2023، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة شهدت قفزة كبيرة في الترتيب العام عالمياً بالتواجد ضمن أفضل 250 جامعة في العلوم الاجتماعية والإنسانية من بين 2000 جامعة عالمية كبرى حول العالم شملها التصنيف من مجمل 30 الف جامعة علي مستوي العالم. مما يشير إلى ان جامعة القاهرة ضمن قائمة افضل 1 % جامعة عالمية. جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة من وحدة التصنيف الدولي بالجامعة.

وشدد التصنيف الإنجليزي كيو إس ، على أنه في عام 2023 جاء ترتيب جامعة القاهرة بهذه القطاعات العامة الاول في مصر، وعالميا يقع ترتيب جامعة القاهرة لهذه الموضوعات الرئيسية ضمن أول 250 جامعة عالمية ، وبذلك بلغ حجم التطور في 2023 مقارنة بعام 2017 في ترتيب هذه الموضوعات نسبة 32% وهو ما يوضح القفزة الهائلة التي حققتها جامعة القاهرة على المستويين المحلي والعالمي.