عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب تمريض القاهرة يخلي مسئوليته عن تنظيم فان داي للدفعة 56

صدى البلد

أعلن اتحاد طلبة كلية التمريض جامعة القاهرة عن إخلاء مسئوليته عن تنظيم حفل فان داي، وذلك لأن الحفل يخالف القيم المجتمعية والدينية.

وأوضح اتحاد طلاب تمريض القاهرة، أنه يعلن إخلاء مسئوليته عن تنظيم فان داي للدفعة 56 والمسمى بـ الفان داي لدفعة 2019 - 2023، وذلك لأنه يقام به أنشطة وفعاليات لا تتناسب مع قيمة الدين والمكانة العلمية.

ووعد اتحاد طلب كلية التمريض جامعة القاهرة، بتنظيم حفل تخرج (فان داي)، غير الذي يتم الإعلان عن تنظيمه وانه سوف يكون من تنظيم الإتحاد وسيليق بالطلاب وتحت أنظار الكلية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ايمانا بمدي أهمية ذلك اليوم للطلاب وأولياء الأمور.

منها تجارة وحقوق وزراعة| هل تلغي الدولة الكليات النظرية وتتجه للتخصصات الجديدة؟!.. تفاصيل

الآن ..القمر أعلى الحشد النجمي الثريا "الأخوات السبعة"


جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أعلن التصنيف الإنجليزي (كيو إس) (QS Quaquarelli Symonds) قائمة أفضل الجامعات في  مجالى الآداب والعلوم الإنسانية، و العلوم الاجتماعية والإدارية لعام 2023، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة شهدت قفزة كبيرة في الترتيب العام عالمياً بالتواجد ضمن أفضل 250 جامعة في العلوم الاجتماعية والإنسانية من بين  2000 جامعة عالمية كبرى حول العالم شملها التصنيف من مجمل 30 الف جامعة علي مستوي العالم. مما يشير إلى ان جامعة القاهرة ضمن قائمة افضل 1 % جامعة عالمية. جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة من وحدة التصنيف الدولي بالجامعة.

وشدد التصنيف الإنجليزي كيو إس ، على أنه في عام 2023  جاء ترتيب جامعة القاهرة بهذه القطاعات العامة الاول في مصر، وعالميا يقع ترتيب جامعة القاهرة لهذه الموضوعات الرئيسية ضمن أول 250 جامعة عالمية ، وبذلك بلغ حجم التطور  في 2023  مقارنة بعام 2017 في ترتيب هذه الموضوعات نسبة 32% وهو ما يوضح القفزة الهائلة التي حققتها جامعة القاهرة على المستويين المحلي والعالمي.

فان داي حفل تخرج حفل تخرج فان داي تنظيم حفل الفان داي إتحاد طلب تمريض القاهرة إتحاد طلب كلية التمريض جامعة القاهرة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

خانها مع مرات أخوه.. سوهاجية تنتقم من زوجها بطريقة سينمائية.. تفاصيل

الشلن بـ 40 ألف جنيه| ابحث عن هذه العملات.. واعرف أماكن بيعها

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

واخدة حقنة عشان تبيض لونها| فنانة شهيرة تفضح ياسمين عز

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تحسم الجدل في صحة توقيت صلاة الفجر

الإعجاز البياني في حديث الله عن الوالدين.. فيديو

ترامب يحشد أنصاره في أول تجمع لتأييد حملته الرئاسية لانتخابات 2024

للمرة الثانية.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى

الأوضاع تتأزم| انقسام حاد في حكومة نتنياهو بشأن قانون الإصلاحات القضائية.. تفاصيل

بالطبل والمزمار.. احتفالات أمام منزل مرتضي منصور عقب خروجه من السجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغاريد في منزل مرتضى منصور بعد الإفراج عنه.. شاهد

رجيم رمضان لخسارة 7 كيلو من الوزن في أسبوع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي في السحور يوميا؟

ظهور أجسام غامضة مشتعلة في سماء فلوريدا |شاهد

فيديو

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ