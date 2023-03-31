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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

13 شاهدا وكاميرات مراقبة تكشف شابًا خلص على أسرته بالإسكندرية

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، غدا السبت، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 7 من أسرته.

وكانت حددت محكمة استئناف الإسكندرية ،أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل 7 من أسرته بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة ،الدائرة 34 وحدت  جلسة يوم  1 ابريل 2023 ، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم .

كان  المستشار حماده الصاوي النائبُ العامُّ أمر  بإحالةِ متهمٍ لمحكمةِ الجناياتِ؛ لاتهامِهِ بقتْلِ سبعةٍ من أفرادِ أسرتِهِ، هُم زوجتُهُ ووالدَاها وشقيقُها وثلاثةٌ مِن أبنائِه عمْدًا مع سبقِ الإصرارِ، والشروعِ في قتلِ ابنِهِ الرابعِ.

كانتِ النيابةُ العامةُ خلالَ أسبوعٍ من الواقعةِ قد انتهتْ في تحقيقاتِها لارتكابِ المتهمِ جريمتَهُ عن عمدٍ وبتخطيطٍ سابقٍ لها لأسبابِ حصلتْها النيابةُ العامةُ في الأوراقِ، وقدمتْهُ للمحاكمةِ بعدمَا اطمأنتْ لصحةِ ثبوتِ الواقعةِ وإسنادِها إليه، وقد أقامتِ الدليلَ قِبَله مِن إقرارِهِ بارتكابِهِ مادياتِ الواقعةِ، وأقوالِ ثلاثَةَ عشَرَ شاهدًا، وتقاريرِ الطبِّ الشرعيِّ الخاصَّةِ بتشريحِ جثامينَ المجنيِّ عليهم السبعَةِ، وتوقيعِ الكشفِ الطبيِّ على الطفلِ المجنيِّ عليه الثامنِ، وتقاريرِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ الخاصةِ بمعاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وما به مِن آثارٍ، وفحصِ سلاحِ المتهمِ المضبوطِ، ومقارنتِهِ معَ الفوارغِ والمقاذيفِ المضبوطةِ، فضلًا عن فحصِ كاميراتِ المراقبةِ بمحيطِ مسرحِ الواقعةِ.

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