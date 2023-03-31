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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 28 مخالفة خلال حملات رقابية على مخابز أبو قرقاص في المنيا

حملات رقابية بالمخابز
حملات رقابية بالمخابز بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق وذلك ضمن المتابعة الميدانية للحالة العامة داخل الأسواق بهدف تحقيق الانضباط بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبو قرقاص، إن الحملة أسفرت عن تحرير 28 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على المخابز البلدية بدائرة المركز حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين - عدم اعلان اسعار المنتجات).

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وتواصل الوحدة المحلية جهودها المكثفة في تنفيذ الحملات التموينية على المخابز لضبط كافة المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

المنيا حملات رقابية المخابز البلدية المخالفات اللواء اسامة القاضي غير مطابق للمواصفات

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