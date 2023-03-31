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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

برلماني بالمنيا يطالب بتفعيل نسبة الـ5% لذوي الهمم في التعيين

الدكتور زين الاطناوى
الدكتور زين الاطناوى عضو مجلس الشيوخ

طالب النائب الدكتور زين الاطناوى عضو مجلس الشيوخ بالمنيا الحكومة بعدة مطالب للأشخاص ذوي الاعاقة فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بضرورة تفعيل نسبة ال 5%  في التعيين بكافة القطاعات الحكومية وقطاع الاعمال كذلك في القطاع الخاص مع إعادة النظر في حرمان المرأة ذات الاعاقة فى الجمع بين بمعاشين وحل المشكلات القائمة لكارت الخدمات المتكامله من خلال اتاحة الموقع الالكتروني وزيادة اعداد الأجهزة المطلوبة للفحوصات الطبيه كجهاز رسم الأعصاب وغيره من الاجهزة الطبيه الأخرى كذلك زيادة أعداد اللجان الطبية وزيادة أعداد مكاتب التأهيل لانهاء مشكلات قوائم الانتظار في محافظة المنيا وكافة المحافظات. 


كما طالب بضرورة تفعيل إدارات الأشخاص ذوى الاعاقة على مستوى المحافظة والمراكز والأقسام كذلك القرى والمديريات الخدميه وانشاء فروع للمجلس القومي للاعاقه في محافظة المنيا وكافة المحافظات الأخرى. 

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وشدد علي توفير عدد من الأماكن الخاصة بالأجهزة التعويضية لجميع أنواع الاعاقات وذات جودة عالية وسرعة ضم الأشخاص ذوي الاعاقة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتفعيل اكواد الاتاحة الهندسية فى كافة الإدارات الحكوميه وكذلك تفعيل خدمة الشباك الواحد فى الدور الارضي للتعامل مع ذوى الاعاقة فى ادارات المرور وكافة الإدارات الحكومية وإنشاء اسانسير في محطات سكك حديد محافظة المنيا وكافة المحافظات تيسيرا على الأشخاص ذوى الاعاقة كذلك توفير شباك حجز قطارات خاص بالأشخاص ذوى الاعاقة. 

 

كما طالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة الدعم المادي والأدوات الرياضية لنادى متحدى الإعاقة بالمنيا وكافة أندية المعاقين وسرعة انجاز نادى متحدى الإعاقة بالمنيا الجديدة والمقام على مساحة 10 أفدنة ليكون المركز البارالمبى للمنيا واستكمال المنشآت الرياضية بكافة اندية المعاقين بالمحافظات وربطها بمراكز الشباب وأندية المعاقين من خلال قاعدة بيانات تعدها وزارة الشباب والرياضة وزيادة الأنشطة والفرق الرياضية الخاصة بالسيدات في كافة أندية المعاقين كذلك عدم التمييز فى الحوافز المادية للرياضيين وزيادتها. 

 

كما اقترح الدكتور زين الاطناوي عضو المجلس بإنشاء نموذج محاكاة على غرار نماذج محاكاة مجلس النواب والشيوخ للأشخاص ذوي الاعاقة القادرون باختلاف للتدريب والتثقيف وحل المشكلات من خلال وزارة الشباب والرياضة وكافة المحافظات. 

المنيا الشيوخ ذوي الإعاقة محافظة المنيا ذوى الهمم الخدمات المتكاملة لأشخاص ذوي الإعاقة لمستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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